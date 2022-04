Giordano (CdS): “Roma squadra in salute, il Napoli merita di lottare per il campionato”

Antonio Giordano è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia, nel corso della trasmissione “Club Napoli All News”, rilasciando alcune dichiarazioni in vista di Napoli-Roma: “La Roma è una squadra in salute e in fiducia. Sicuramente si presenterà con la stessa formazione di Europa League. La partita con la Fiorentina è ormai alla spalle, ma serve comunque da monito per la sfida con i giallorossi...”.

Sulla rincorsa scudetto, il giornalista de “Il Corriere dello Sport” s’è espresso così: “L’Inter sembrava in crisi ma con la vittoria di Torino si è riconfermata alla grande, tra l’altro nella miglior partita della Juventus. Il Napoli è una squadra con 66 punti e merita di lottare per il campionato, non sarà l’ultima sconfitta in casa a sminuire la squadra!”.

