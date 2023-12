Gioca il Napoli, vince la Juventus: c’è tanto da fare

Amaro in bocca ed è dir poco. Amarezza Napoli.

Si chiude praticamente nettamente il discorso scudetto. Alla fine di questo turno di campionato, il Napoli potrebbe essere addirittura settimo.

Sconfitta a Torino in “perfetto” stile Juventus.

Stile Allegri.

Il corto muso.

Contenere, contenere ed ancora contenere.

Determinazione e ferocia. Allegri finisce con 5 difensori di ruolo.

Zero tiri in porta, un colpo di testa e 3 punti.

È praticamente un record.

Vince la Juve, torna prima in classifica per una notte e per ora ha ragione Max Allegri.

Si aggiungano 12 punti di differenza ed è il Napoli campione d’Italia ad essere in ritardo.

Ossimoro.

Stranezza di un quadrimestre insensato.

Il Napoli? 66 % di possesso palla e perde. Da non crederci.

Volontà, lucidità a sprazzi e ritmo alterno.

Un ritrovarsi che va e viene.

Gioca, corre, si sbatte in ogni parte del campo e la perde. Anche questo è un record. Amaro, davvero amaro.

C’è il gioco, mancano i singoli. Meglio, la lucidità di alcuni singoli. Dicasi Kvaratskhelia per tutti.

Assurdo a dirsi, Kvicha è il peggiore in campo.

Si incaponisce. Sbatte contro se’ stesso.

Testardamente contro tutto e tutti.

Così fallisce la partita.

Se ti capita quella grande occasione, in casa della Juventus che mai la concede, non la si può sbagliare.

I dati elaborati dai pc, danno una schiacciante supremazia degli uomini di Mazzarri. In ogni parte del campo, fatta eccezione per quella d’attacco, il Napoli schiaccia la Juventus ma esce da Torino senza punti.

Gioco, gioco ed ancora gioco ma poche occasioni da gol.

Mazzarri ha da fare. Tanto ed ancora tanto.

C’è tanto da fare per l’intera società.

C’è un campionato da salvare.

Rifare.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati