Gioca il Napoli, vince il Milan

Il Napoli gioca, il Milan vince. Sintesi estrema e ruvida del primo match del programma Champions. Bella gara. Viva, di battaglia. Corretta per molti minuti. C’è tanta qualità in campo e ne beneficia lo spettacolo. Il Meazza è un catino bollente.

Un Napoli spuntato, con le assenze di Osimhen e Simeone, con Elmas, falso nueve, invenzione ultima di Spalletti, cosa che non paga, gioca, produce tante occasioni da gol ma vince il Milan. Finisce 1-0 per i rossoneri. Il risultato è piuttosto bugiardo, quantomeno parziale ma resta. Più Napoli nelle statistiche. Più Napoli nelle occasioni ma il Milan è stato pericoloso ed a tratti, nel primo tempo prevalentemente, ha meritato il vantaggio.

Il Napoli è apparso meglio organizzato però. Padrone di una idea di calcio ed una proposta. Il Milan rintuzza e riparte. Proprio su una ripartenza mortifera, al 40 ‘ del primo tempo, va in vantaggio con Bennacer, dopo una bella palla rubata a centrocampo. Diciamolo subito, il Milan non è affatto superiore al Napoli. Il campionato lo ha detto eppure nella notte di Champions, Pioli ha trovato una chiave. Ha sofferto ma ha vinto. Il Napoli deve trovare una contromisura.

È stata una partita piuttosto strana. Fatta di sprazzi e volate. Meglio il Napoli nelle parti iniziali delle due frazioni. Meglio invece il Milan all’interno delle rotazioni. I dati dicono tanto. Maignan migliore in campo è qualcosa che stride col risultato ma dice tanto. Resta in piedi il Milan grazie ad alcuni interventi da campione del suo portiere francese. Gli Azzurri, rimasti in 10 per l’espulsione di un insufficiente Anguissa, non hanno sofferto anzi hanno avuto occasioni per pareggiare. La girandola dei cambi operata da Spalletti, porta Elmas sull’esterno e Raspadori punta centrale. Politano rileva un Kvaratskhelia in tono minore. In questo modo arrivano, anche in 10, le occasioni più nitide per il pareggio. Maignan fa la differenza, resta Milan 1 Napoli 0.

Si torna a casa sconfitti ma assolutamente non vinti. La gara di Milano ha detto che la qualificazione è abbondantemente nelle mani degli uomini di Spalletti. È davvero possibile. C’è convinzione. Ci si rivede al Maradona senza Anguissa espulso e Kim fuori per somma d’amministrazioni. Si attendono buone nuove riguardo Osimhen, intanto si rientra e c’è da lavorare.

Semifinali?

Si può.

