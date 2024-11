Gilmour: Sogno lo scudetto.

Dal ritiro della Nazionale scozzese Billy Gilmour ha rilasciato alcune dichiarazioni. Al centro dell’intervista: il Napoli, il rapporto con Conte, gli obiettivi della stagione.

Il centrocampista azzurro, chiamato in causa per l’infortunio di Lobotka, si è subito ambientato con la città e la squadra. Questo il suo pensiero sul campionato in corso:

“È molto presto per parlare di scudetto, dobbiamo vedere partita dopo partita. Chiaramente abbiamo iniziato bene la stagione. Vincere il campionato con il Napoli è un sogno, ma dobbiamo ragionare gara dopo gara”

In risalto anche il suo rapporto con Antonio Conte, del quale nutre un’altissima stima:

“Molto bello lavorare con Conte, un top manager”

Anche un pensiero sull’ex Zielinski, che ha affrontato con la Scozia e che a Napoli ha lasciato un grande ricordo:

“Zielinski è un ottimo giocatore, bravo a muovere la palla e a riceverla. D’altronde per giocare nell’Inter devi essere un top player”

Lascerà probabilmente spazio a Lobotka, nella prossima partita al Maradona, ma il centrocampista scozzese ha dimostrato nell’ultimo mese, che su di lui si può contare.