Gilardino, parole dolci per Dragusin: “E’ di livello europeo…”

Nonostante ieri sera il suo Genoa, in pieno recupero, abbia visto sfumare una vittoria che ormai sembrava realtà, Gilardino s’è reso comunque disponibile a parlare anche di mercato. E con le sue parole s’è reso protagonista indiretto della trattativa tra Dragusin e il Napoli.

Intervenendo a Sky Sport dopo un pareggio che alimenta ancora di più le speranze europee del Bologna, ha dichiarato candidamente: “Mi auguro che Dragusin rimanga qua...”.

Poco dopo, ai microfoni di Dazn ha argomentato con maggior trasporto: “Sono felice dei progressi di Gudmundsson, Frendrup e anche Dragusin. Da quando ho preso in mano la squadra, vuol dire che il lavoro paga. I ragazzi mi hanno dato disponibilità e ciò dà margine per migliorare. Radu è cresciuto in consapevolezza, sa coprire grande spazio alle sue spalle. E’ un calciatore europeo, trovo normale che ci siano tante voci di mercato, ci sono pochi difensori come lui“.

