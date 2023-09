Gilardino alla dura prova del Napoli: le parole del mister del Genoa

Il Genoa giocherà contro il Napoli campione d’Italia per provare a fare il grande campo come contro la Lazio. La squadra genoana ha disputato contro i biancocelesti un ottimo incontro e Retegui è stato l’asso della manica. Il Napoli dovrà quindi dare il massimo per cancellare la sconfitta contro la Lazio di Sarri nell’ultimo incontro e soprattutto centellinare le energie in vista del debutto di Champions League contro il Braga. Il Genoa viene da un momento positivo e in conferenza stampa Alberto Gilardino ha presentato la sfida contro il Napoli, come ha riportato SportMediaset: “Concentrati al 200%. Incontriamo i campioni d’Italia, miglior attacco e miglior difesa della scorsa stagione. Due candidati al Pallone d’Oro come Kvara e Osimhen. Chi gioca nel Napoli ha grandissima qualità e fisicità. Noi dobbiamo fare una partita di mentalità. I ragazzi devono avere coraggio, dovremo saper difendere bene ma quando ci sarà bisogno di proporre dovremo essere affamato. Pressione? È passione, non pressione. La pressione è giusto ce l’abbia io. I ragazzi devono essere trasportati dalla passione. Io non mi sposto da avere pressioni, le ho sempre avute. È un motivo in più per essere ancora più lucido, più dentro alla partita. Ma la passione è quello che ci deve fare quel qualcosa in più. È quello che noi dobbiamo avvertire, la squadra sa dell’importanza della partita. Noi giochiamo contro i campioni d’Italia ma vogliamo punti.”

