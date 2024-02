Gilardino: “A Napoli con coraggio”

Conferenza stampa per il tecnico del Genoa, alla vigilia della sfida al Maradona.

Nonostante la sconfitta subita contro l’ Atalanta, l’allenatore dei rossoblu, sente un ambiente carico:

“Questo entusiasmo che si percepisce è la linfa vitale di questa squadra. Grazie al lavoro svolto al sacrificio, siamo coscienti e responsabili quando scendiamo in campo. La partita è complicata perché, pur non attraversando un momento eccellente, il Napoli è una squadra con tanti campioni. Osimhen è appena rientrato, bisognerà capire se ci sarà, ma hanno giocatori dinamici, in tutti i reparti. Ci siamo preparati nel modo migliore, arrivando da una partita disputata nel modo giusto, contro l’Atalanta, ma abbiamo perso”

Sulla partita Alberto Gilardino ha idee precise, non vuole una squadra che pensi solo a difendersi:

“Dobbiamo pensare alla gara, affrontandola con determinazione e compattezza. Anche con personalità e coraggio quando abbiamo palla. Dovremo essere bravi a pensare quello che dobbiamo fare, limitando la loro qualità. Quando avremo il pallone cercare i giocatori con maggior qualità, anche sul recupero e pulire la prima palla sull’uscita”

Nel Genoa c’è Gudmundsson, di cui si parla molto in chiave mercato. L’ex campione del mondo, punta molto su di lui:

“È un giocatore importante per noi. Lo conoscono e dobbiamo essere bravi a trovarlo, in tutte le posizioni. Lui è bravo a defilarsi, ma dobbiamo trovarlo fra le linee”

Parla anche del suo futuro, alcune squadre si stanno interessando a lui, ma Gilardino ha la testa solo sul Genoa:

“Sono orgoglioso di allenare questa squadra, perché in questo momento c’è una passione del nostro popolo, che non mi ricordavo. Sul futuro ribadisco quanto detto due settimane fa, sto spendendo le mie energie per raggiungere l’obiettivo. Quando la società mi chiamerà, sarò ben contento di parlarne”

Futuro a tinte rossoblu per ora, ma soprattutto alla partita di domani. Il Napoli troverà un avversario ostico, che non verrà al Maradona per fare una scampagnata, come ribadito dal suo stesso allenatore.

