Gigi Pavarese: “Se non rinnova, non ci venissero a raccontare che vuole andar via”

Gigi Pavrese, ex DS del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, e su Koulibaly ha detto:

“Al Napoli è partita una piccola rifondazione, un’opera di svecchiamento. Mi auguro che Mertens possa rimanere. E non voglio minimamente pensare che Koulibaly vada via. Il Napoli deve fare tutto il possibile per trattenerlo. Se addirittura Koulibaly passasse alla Juventus non venissero a raccontarci che è lui che vuole andare via”.

