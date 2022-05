Gigi Pavarese: “Non vorrei che accadesse come Higuain. Se Koulibaly deve andar via, andasse al PSG o al Barcellona.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli

“Comincia una nuova Era per il Napoli. Ridimensionare sì il tetto ingaggi, ma anche di raggiungere un determinato obiettivo. De Laurentiis ieri ha parlato apertamente di Scudetto e speriamo che questo possa essere un auspicio. Nelle mani di Spalletti era stata messa una squadra già forte, consolidata e questo aumenta i rimpianti. Nelle intenzioni del presidente c’era di lottare per lo Scudetto già quest’anno e purtroppo, in alcune partite, il Napoli non ha fatto il Napoli. Al netto dei tanti imprevisti e di qualche scelta sbagliata del mister.

Qualche mese fa, auspicavo una vittoria dello Scudetto così da obbligare il Napoli a confermare l’ossatura di questa squadra .Questo non è accaduto e ora una rifondazione può essere dietro l’angolo. La cosa che mi dà fastidio è che con questa sceneggiata si sta preparando qualche cessione illustre a qualche top club nostrano. Non vorrei che si stesse preparando un clamoroso passaggio di Koulibaly alla Juventus.

Basta pensare anche alle parole di Allegri… Non vorrei che accadesse come Higuain. Se Koulibaly deve andar via, andasse al PSG o al Barcellona. Per intenderci, se va via Fabián Ruiz pazienza, il sostituto c’è già in casa ed è anche più forte potenzialmente, che è Gaetano. Se va via Koulibaly, chi è il suo sostituto.

Confermare poi Mertens sarebbe una scelta di cuore che darebbe continuità affettiva alla piazza. Io però ragiono con i sentimenti e forse per questo non posso più fare il dirigente”.

