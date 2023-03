Sentite Pavarese: “La Stampa del Nord? Mi viene da ridere…”

Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da persemprenapoli.it

“Mi viene da ridere se ripenso ai titoli speranzosi di gennaio, che pronosticavano un altro campionato ed un calo del Napoli. Gli azzurri hanno dimostrato la forza e la fame di risultati che hanno di domenica in domenica. E poi hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e di attaccamento alla maglia, in questo faccio i complimenti a Spalletti che ha spronato i suoi a dare qualcosa in più per ‘lei’, la città, la maglia e i tifosi.

Mai come quest’anno la squadra sta mettendo in mostra il proprio credo, dopo che la stagione scorsa abbiamo gettato alle ortiche lo Scudetto. Spalletti ha fatto tesoro degli errori commessi nel 2022. Un Napoli del genere avrebbe emozionato anche Maradona. Fare paragoni però con quel Napoli di Diego non è giusto per nessuno. Maradona rimarrà per sempre il più grande di tutti i tempi e noi abbiamo la fortuna di viverlo.

Questi ragazzi ora hanno il merito di aver riavvicinato i napoletani al calcio, e vanno fatti i complimenti anche alla società. Fare paragoni sarebbe davvero ingeneroso, ora si può aprire un nuovo ciclo glorioso ed importante”.

