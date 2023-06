Gigi De Canio non le manda certo a dire ad Adl: “Questa volta ha sbagliato. Un allenatore come Spalletti non puoi perderlo…”

Luigi De Canio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto allenatore italiano ha detto la sua sull’addio ormai imminente di Spalletti ed il rapporto incrinato ormai sempre più, con De Laurentiis.

Di seguito ecco le dichiarazioni del noto allenatore italiano: “Io stimo tantissimo De Laurentiis. Se avessi potuto avere lui come presidente e la squadra che ha costruito, forse avrei vinto anche io uno Scudetto. Con molta onestà però devo dirti una cosa

Questa volta ha sbagliato. Un allenatore come Spalletti con senso di appartenenza e capacità nel valorizzare calciatori, crea emozioni e sistemi di gioco unici, non puoi perderlo. Ci sono tanti allenatori bravi ma nessuno è come Luciano secondo me.

Ci saranno sicuro dei difetti ma, per quello che ha dimostrato non andava perso. Rappresentava la condizione necessaria per poter continuare un ciclo vincente. Già l’anno passato il Napoli aveva avuto la possibilità di vincere e se non lo ha fatto è stato solo per colpa di qualche errore dei singoli e qualche infortunio di troppo.

Non ti può rimanere l’amaro in bocca se non arrivi in semifinale di Champions. Deve esser solo un vanto ed un punto di partenza. Se vinci lo Scudetto e la prima dichiarazione è: “Vinceremo la Champions!” metti una certa pressione ai calciatori. Luis Enrique? Preferisce la Premier? Domandiamoci il perché. Sa che ci sono più possibilità di investimento. Non possiamo dare le colpe dell’addio a Spalletti”.

