Gigi de Canio, ex Napoli, convinto che Spalletti possa restare!

Luigi De Canio, allenatore che in passato ha guidato anche il Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente di riferimento del club partenopeo. Queste le sue parole:

“Su Spalletti ho una sensazione, nel senso che mi aspetto un colpo di teatro sulla questione mister. Non sono sicuro che il toscano andrà via proprio dopo questa stagione, il presidente De Laurentiis è capace di tutto e anche di convincerlo a rimanere”.

Poi ha aggiunto ulteriori considerazioni in proposito: “Magari si andrà verso un contratto più lungo e qualche gratificazione in più com’è giusto che sia per Spalletti arriverà”.

I tifosi del Napoli sperano che si possa ricucire il vociferato strappo tra allenatore e presidente, anche se, al di là delle interpretazioni sulle parole dei protagonisti, pubblicamente non si sono verificati momenti di tensione tra i due. Dunque il colpo di scena, come sostiene De Canio, è assolutamente possibile.

