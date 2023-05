Gigi D’Alessio: Mio palco disponibile per la festa.

Gigi D’Alessio: Palco disponibile per la festa!

Il cantante napoletano farà cinque date, l’ultima il 03 Giugno, per il suo concerto. Sempre a Piazza del Plebiscito, proprio per questo, vorrebbe prolungare al 04, giorno di Napoli Sampdoria, mettendo a disposizione la sua struttura.

Lunga intervista per lui, quest’oggi a Radio Kiss Kiss, dove spiega nei dettagli la sua idea:

“Stiamo facendo festa da Febbraio. Penso che la festa ufficiale sarà quella del 04 Giugno, in cui riceveremo la Coppa. Ribadisco che la festa deve essere dei napoletani, fatta da artisti napoletani. Di tutti i generi, quelli che hanno seguito il Napoli dalla serie C. Mi sono molto speso, perché avendo il palco già montato, per i miei concerti, si può utilizzare, senza fare ulteriori spese. Io farò cinque date, ho lasciato libera la sesta, quella del 04, proprio in proiezione della festa. Mi sono messo a disposizione per cedere il mio palco, ma questo è stato mal interpretato. Ho sentito dire che D’Alessio non voleva dare la piazza, cosa falsa. Sento dire che la festa si farà allo stadio, perché non farla pure in piazza?”

Ancora non è stato deciso nulla di ufficiale, l’idea del cantante partenopeo è quella di coinvolgere, i napoletani veri:

“La festa è del popolo. Io prenderei un pullman di quelli scoperti, per fare arrivare la squadra in piazza. Sono a disposizione e in attesa, voglio fare la festa con tutti i napoletani. Ho contattato Nino D’angelo e Siani, per condurla insieme. Non lo dico per farmi pubblicità, non ne ho bisogno. Per fortuna farò cinque concerti, sono tutti sold out. Lo dico solo per festeggiare”

Un’idea decisamente in linea, con il sentimento e la volontà popolare. D’Alessio poi parla anche della situazione squadra, che in questi giorni mette al centro, le vicende legate al cambio di panchina. Anche qui ha un pensiero diverso da quello societario:

“Non avrei cambiato nessuno, squadra che vince non si cambia. Sembra che il Napoli abbia perso lo scudetto, anziché vincerlo. Il primo architetto è stato Giuntoli, il secondo Spalletti, poi la squadra. Un grande peccato quello che sta accadendo, non riesco a capirlo. Spalletti merita di restare, ripeto che io avrei lasciato le cose, così come sono”

Pensiero condiviso da molti tifosi, in realtà. La situazione, però, sembra aver preso una piega, definitiva.

La data del 04 Giugno, oltre alla festa, potrebbe regalare qualche altra sorpresa, in più.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati