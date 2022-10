Gigi Cagni: “Questo e’ un gruppo bellissimo”

Luigi Cagni, allenatore , ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione radiofonica di Radio Marte, “Forza Napoli Sempre”, e sul Napoli si e’ cosi espresso:

“le altre che hanno qualità, io parlo chiaramente di quelle che. le prime sei non si può dire che non sono squadre che hanno qualità secondo me è l’unico problema che abbiamo in italia e il ritmo basso ma la qualità ce l’abbiamo come le altre, e sicuramente sulla qualita’ tattica non abbiamo niente da invidiare a nessuno,Il nostro campionato e questo qui, e noioso perche i ritmi , anche se Napoli e Milan stanno cambiando qualcosa, L’Udinese, La Lazio l’Atalanta, insomma si verticalizza di piu’ e si gioca meno dal basso. Prima si faceva uguale, si verticalizzava, poi si facevano degli schemi, e se noi andiamo indietro di 13/14 anni, e ci renderemmo conto, in effetti il Tiki Taka e quello che ha scombussolato tujtto, perche mal usato e troppo pubblicizzato, perche alla tv faceva bene visto che si parlava di tattica dalla mattina alla sera, parla di moduli, quando poi ne sono solo tre! E non e una novita il verticalizzare sotto l’aspetto del gioco, perche’ E non e una novita il verticalizzare sotto l’aspetto del gioco, perche’ Fortunatamente Spalletti non è un ragazzino, non segue le mode, e fa quello che deve fare un allenatore E non e una novita il verticalizzare sotto l’aspetto del gioco, perche’ e non e una novita il verticalizzare sotto l’aspetto del gioco, perche’ fortunatamente Spalletti non è un ragazzino, non segue le mode, e fa quello che deve fare un allenatore e sa benissimo che se io vengo aggredito. Devo scavalcarlo, altrimenti faccio diversamente., se posso impormi, Mi impongo, Altrimenti aspetto l’evolversi della gara.. Per farle bisogna conoscere, e per fortuna Luciano queste cose le conosce molto bene. Una cosa ci tengo a dirla, Quando veniva criticata la società. Vendo questo, quest’altro, quest’altro ancora, E prendo questo, quest’altro, quest’altro ancora, Bene., E COSI che si fa! I tifosi tutti. Devono capire che bisogna aver pazienza, ed avere fiducia di chi li guida.”

Sul turnover

“guarda, ti dico questo perché sono sicuro che così è successo. Giuntoli, fa questo, perché un direttore sportivo di vecchia data, prima di scegliere tecnicamente il calciatore., va a vedere l’uomo, nel caso specifico Simeone ha detto una frase eccezionale, ▁uomo, che probabilmente vale per tutti i giocatori del Napoli, ▁uomo, Per me non contano i minuti che faccio, ma la qualità che danno alla squadra squadra, questo è il segreto. Anche se lo definirei di Pulcinella.

Se tu Vinci la partita con i giocatori della panchina, Vuol dire che tutti sono entrati in questa mentalità, E chiaro che tutto viene valorizzato. Essendo primo in classifica, e stai costruendo un ottimo girone in Champions, Io sinceramente ho visto un gruppo forte fin dall’inizio, È un gruppo bello, lo vedi dalle facce, lo vedi come giocano, Lo vedi nel rapporto con l’allenatore, Quando ci sono i cambi, Chi gioca, chi non gioca, insomma, li vedi, Poi se mi consenti me ne intendo abbastanza per capire certe dinamiche, hai delle sensazioni nei confronti di una squadra che farà benissimo,poi la giudicheremo anche quando, spero di no, avra’ anche momenti di difficolta, li capiremo ancora meglio la forza di questo gruppo”

