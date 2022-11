Giappone, lezioni di Civiltà

Il Campionato del mondo è una vetrina. La più grande. Soltanto le Olimpiadi riescono a mettere in comunicazione più popoli. Il calcio, è doveroso ammetterlo, ha in sé il potere di Unire.

Entrare nelle case di ognuno e qualche volta con i suoi gesti “plateali”, accendere riflettori.

Qatar 2022 abbiamo detto è un’occasione. Unica più che rara.

Chi ha accettato la candidatura Qatariota probabilmente non lo aveva percepito ma ora ci siamo e possiamo sfruttare l’ occasione per imparare.

Il Giappone ci ha insegnato la nobile arte della Civiltà.

Tifosi a ripulire gli spalti e calciatori a sistemare lo spogliatoio.

A certe latitudini del mondo non è assolutamente un qualcosa che stupisce.

Ripulire, ve lo diamo per accertato, è insegnato, in Giappone, sin dalle scuole elementari.

Sembra ironia ma la scuola nipponica non prevede il collaboratore scolastico.

Perché quel che il Giappone fa di routine, in Europa è da considerarsi utopia?

I nostri, ragazzi o adulti che siano, sono meglio?

Più furbi? Viziati?

Ognuno ci rifletta.

Il campionato del mondo è una vetrina abbiamo detto. Vetrina di diritti civili, sociali, politici ed educativi. Tanto si può imparare, tanto è sul tavolo per le riflessioni che danno prospettive future.

Gli Italiani sono “ospiti” non paganti. Sui divani di casa ma anche da li’ si può vedere.

C’è tanto da fare e tanto ancora da vedere.

