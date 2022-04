Gianni Rivera: “Lotta scudetto? Non so se il Napoli…”

L’ex Golden Boy della Nazionale e del Milan Gianni Rivera, hai microfoni di Skysport si e’ espresso cosi sulla lotta scudetto:

“Mancano ancora troppe partite per dire qualcosa. Il finale di campionato sarà equilibrato come è stato fino a ora, non so se il Napoli si inserirà di nuovo. La sconfitta di ieri nel derby? Quando il Milan perde non lo guardo mai“.

