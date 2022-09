Gianni Improta: “Ndombele, Grazie Societa’!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli:

“Kvaratskhelia ha fatto intravedere doti straordinarie, cinque giornate sono abbastanza per dire che è già tra i migliori del nostro campionato. Ad oggi ha sbagliato solo nel secondo tempo con il Lecce. Per me è il colpo dell’anno, però. E non parlo solo in Serie A, ma in tutta Europa

Ringraziamo la società per il regalo che ci ha fatto. Ndombele per far riposare Lobotka? Difficile dirlo. Spalletti deve dare minutaggio a tutti, non si scappa. Ha fatto bene a schierarlo con il Lecce per tenerlo coinvolto nel progetto, magari un po’ meno per la condizione del calciatore.

Dove può arrivare questo Napoli? Può arrivare prima in classifica, ma Spalletti e i calciatori devono far tesoro degli errori vissuti nella scorsa stagione. Senza distrazioni, il Napoli se la gioca alla pari con tutti. Faccio un plauso all’operato di Giuntoli e alle scelte della società. Spalletti ha avuto tutto ciò che chiedeva in sede di mercato: adesso tocca a lui. Speriamo che non cada in qualche errore, tra le tante scelte che ha a disposizione”.

