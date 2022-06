Gianni Improta: “Mi Sembra Illogico Parlare Di Scudetto, Se Vanno Via i Pezzi Importanti”

Gianni Improta, ex azzurro, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del Calcio Napoli, dichiarando quanto segue sul mercato e sul futuro degli azzurri:

“Le prime verità le sapremo il primo luglio con l’apertura ufficiale del mercato. Vedremo se Mertens e Ospina saranno riconfermati, e vedremo le sorti di Koulibaly e Fabian. Ho sempre detto che se il Napoli non tocca la spina dorsale Ospina-Koulibaly-Osimhen e ci aggiungo Mertens, può competere per vincere lo scudetto. Il belga è diventato il giallo del mese. Leggo che la prossima settimana potrebbe chiarirsi la situazione, sarebbe giusto per i tifosi napoletani che tanto hanno a cuore Dries. Mi sembra illogico dire ‘Puntiamo allo scudetto’, come dice De Laurentiis, e poi i pezzi più importanti potrebbero lasciare il Napoli. Purtroppo bisogna fare i conti con la testa del presidente, ha detto chiaramente che deve dimezzare i costi dei contratti. Ci sono dei momenti però che alcune eccezioni bisogna farle, ad esempio la trattativa per Pjanic come può essere vera? Non credo che si vada a tentoni sul mercato. Vanno bene Kvaratskhelia al posto di Insigne, l’operazione Olivera, finalmente abbiamo l’esterno basso sinistro, e le riconferme di Anguissa e Juan Jesus. Se il Napoli continua a fare quello che sta facendo non muovendo la spina dorsale, questa squadra può darci grandissime soddisfazioni.

Ostigard e Deulofeu? Sono due profili importanti, che darebbero quella continuità alla squadra. Se Deulofeu va a sostituire Mertens siamo lì, anche se dispiacerebbe molto per il belga. Ostigard come quarto centrale sarebbe un ottimo acquisto, per essere un difensore ha una discreta tecnica”.

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati