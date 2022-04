Gianni Improta Il Mondo non sta capendo i cambi durante la partita

Gianni Improta, ex azzurro, dagli studi di Canale 21, nel corso di Campania Sport, e incontenibile nei confronti del tecnico del Napoli, a suo dire primo colpevole del capitombolo azzurro ad Empoli:

“La squadra deve andare in ritiro. Questo ritiro però non a che fare con i risultati che stiamo vedendo, forse stanno commettendo un errore in società. Hanno detto che è stato richiesto da Spalletti, ma perché lo chiede ora e non l’ha chiesto prima delle gare contro Fiorentina e Roma? In primis le responsabilità sono di Spalletti, perché tutto il mondo non sta capendo i cambi durante la partita. Vediamo i calciatori che subentrano che sono spaesati, Zielinski quando entra non sa se sta ad una festa privata, in discoteca o in mezzo al campo. Poi gli errori di Meret e Malcuit ci stanno, ma come mai chi è preposto a prendere le decisioni commette errori a ripetizione? Cosa sta pensando Spalletti? Penso che le pressioni le subisce prima lui e poi le trasmette alla squadra”.

