Gianni Improta: “Gli azzurri sono un bel vedere”

Gianni Improta, ex centrocampista del Napoli e direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Febbre a 90° – Tempi supplementari” su Vikonos Radio:

“Ultimamente eravamo un po’ in apprensione, giocare senza due titolari come Rrahmani ed Anguissa non è facile, al di là del fatto che giustamente Spalletti tiene tutti sul pezzo. La svolta della gara contro il Bologna è stato il gol del pareggio di Juan Jesus, che ha tolto le castagne dal fuoco. Il Napoli è una squadra illusionista, nel senso che prima ti illude, poi ti frega. Gli azzurri sono un bel vedere, le partite vanno analizzate sempre con una logica costruttiva, ieri c’è stato un momento critico ma sono cose che capitano. Anche il pubblico ha capito ed ha aiutato la squadra, siamo sulla strada giusta. Meret ha sbagliato ma migliorerà, ben vengano gli errori quando poi si vince. La media gol del Napoli è impressionante e nelle ultime due gare non ha giocato nemmeno Simeone, il che vuol dire che l’organico è di tutto rispetto: togli uno e metti l’altro, le cose non cambiano, anzi migliorano. Quest’anno ci divertiremo, ad oggi nel mondo non c’è nessuna squadra che giochi meglo del Napoli. Magari non lo farà per 90 minuti ma è delizia pura, e quando vedo Kvara sono felice, in lui mi ci rivedo molto, anch’io calciavo di destro e sinistro, lui fa assist con il contagiri ed è uno spettacolo guardarlo”.

