Gianni Di Marzio sicuro: “Non scambierei mai Insigne per Correa…”

Nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio. L’ex allenatore s’è soffermato innanzitutto su una voce che sta circolando ultimamente negli ambienti di mercato. Ovvero, lo scambio Correa per Insigne. “Non lo farei mai, Insigne è molto più forte...”.

A proposito di giocatori accostati alla maglia azzurra. Si era parlato di un interessamento del Napoli per Kaio Jorge, poi superato dalla concorrenza di altre società. “Giocatore abile e tecnico. Non è ancora pronto per le botte in Italia, ma farà una buona carriera. Andrà a chi sforna più soldi...”.

Del resto, pare che la società, almeno in questa fase del precampionato, voglia valutare attentamente i progressi di Ounas. “Lo terrei, può dribblare e saltare l’uomo entrando dalla panchina. Al Crotone era titolare ed è andata bene…”.

Di Marzio è sempre chiaro nelle sue analisi. Ecco, per esempio, cosa pensa del centrocampo partenopeo, alla luce dell’infortunio di Diego Demme. I nomi ideali per sostituire il tedesco sono noti ai più. “Il Napoli a centrocampo ha Demme che fa l’Allan. A Napoli sta passando per un metodista ma non lo è, così come Fabiàn Ruiz. Secondo me Pjanic farebbe comodo, gioca su lungo e ha l’esperienza per prendere le redini in mano della partita. Torreira? Come Pjanic ma più piccolino, stile Sensi dell’Inter. Pobega? Giovane di grandissime prospettive, buon fisico. Strano che il Milan lo lasci partire anche se è messo bene in quel reparto. Boubacar Kamara del Marsiglia è molto bravo, abile a giocare con i piedi, verticalizza molto. Si tratta di un difensore che in realtà è un metodista, potrebbe servire al Napoli...”.

Considerazioni finali sull’amichevole di domani. “Bayern Monaco-Napoli? Il risultato non conta niente, conta solo la condizione e che i giocatori applichino quanto fatto vedere il ritiro. Ora hanno tutti le gambe pesanti, anche se il Napoli dovesse vincere a Monaco non bisognerebbe illudersi. La squadra è piena di giovani e non è consistente dal punto di vista tecnico e tattico, si tratta di un buon testo ma il risultato conta zero. Si tratta di risultati estivi“.

