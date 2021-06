Gianni Di Marzio: “Il Napoli deve liberarsi di Mario Rui e Ghoulam”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio. Personaggio poliedrico, profondo conoscitore del mondo del calcio, avendolo attraversato trasversalmente, ricoprendo svariati ruoli, s’è soffermato sui temi che stanno tenendo banco a Napoli. Primo fra tutti, quello relativo alle prospettive della squadra azzurra in ottica mercato. “In base alle trattative riusciremo a capire quali saranno le ambizioni della società. Parlare non serve a niente, vogliamo vedere i fatti. Dopo il mercato capiremo per cosa può lottare il Napoli. Adesso non si può dire niente, valuteremo in seguito…“.

L’ex allenatore del Napoli dal 1977 al 1979, un biennio fortunato per Di Marzio, caratterizzato da un quinto posto in classifica e conseguente piazzamento UEFA, nonchè dalla sconfitta in Finale di Coppa Italia contro l’Inter, ha comunque alcune convinzioni granitiche circa i prossimi protagonisti del campionato partenopeo. “Chi farà una stagione d’oro l’anno prossimo? Politano, Lozano e Osimhen possono fare davvero un grande campionato. Anche Di Lorenzo, che ha acquistato personalità in Nazionale, se migliora in fase difensiva...”.

Profondo conoscitore delle dinamiche mercantili, avendo ricoperto l’incarico di responsabile dell’area estera della Juventus dal 2001 al 2006, Di Marzio non si sottrae quando arriva il momento di evidenziare le criticità che albergano all’interno della rosa partenopea. “Mario Rui e Ghoulam? Bisogna cercare di liberarsi di questi giocatori, ma vendere è difficile, specie quando i calciatori devi proporli tu. La società deve conoscere determinati meccanismi per mollare il giocatore che non serve e prendere quello giusto!”.

A proposito di terzino sinistro, ruolo chiaramente scoperto per l’ex diesse del Venezia di Maurizio Zamparini, presidente, con cui ha conquistava la Serie A nel dal 1996, Di Marzio fa anche qualche nome, che potrebbe fare al caso del Napoli per la fascia mancina. “Pezzella lo avevo con me a Palermo, ha fatto tutta la trafila giovanile. Ottimo giocatore, un bel sinistro. Anche Hickey è bravissimo, sa fare sia la fase difensiva che quella offensiva. Poi dipende ovviamente dalla società come vuole investire, dipende dal progetto del Napoli, che non conosciamo...”.

Finalino su Napoli-Verona: all’ombra del Vesuvio quel pareggio inaspettato, con tutto quello che ne è conseguito a livello di classifica e polemiche post campionato, non viene assolutamente dimenticato da tifosi o semplici appassionati. Sull’argomento, Di Marzio è lapidario. “Dispiace che non si sia riusciti a capire cosa volevano dirci i protagonisti di Napoli-Verona, a me interessava sapere che cosa fosse successo. La cosa più grave è che nel momento in cui vai in vantaggio non devi mai prendere gol dopo, devi sgonfiare il pallone!“.

