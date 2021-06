A Radio Marte è intervenuto Gianni Di Marzio, poliedrico conoscitore dell’italico pallone, avendo ricoperto svariati incarichi, da allenatore a scouting, da commentatore tecnico a dirigente. A poche ore dall’inizo dell’Europeo, l’ex allenatore di Catanzaro, Napoli e Catania ha voluto fare un passaggio sull’Italia. Partendo da Lorenzo Insigne. “Mi aspettavo che prendesse contro il Verona la squadra in mano e la trascinasse. In Nazionale si prende più responsabilità e prende più iniziativa, un altro giocatore. Certo ha segnato tanto con il Napoli ma come capitano e leader mi piacerebbe vederlo come gioca in Nazionale, secondo me questa sera farà una grande partita…“.

A proposito di Nazionale, seppur con un ruolo marginale, Alex Meret è riuscito a conquistare la convocazione. Anche grazie ad un finale di stagione in cui ha potuto giocare con una certa continuità. Una volta accantonata la turnazione tra estremi difensori, vero cavallo di battaglia della precedente gestione tecnica. Una circostanza che dovrebbe produrre i suoi effetti benefici anche il prossimo anno. “Meret titolare con Spalletti? Finalmente riusciamo a vedere con costanza questo ragazzo. Deve imparare ad avere un po’ di autorità, gli manca il senso del comando. Può migliorare ma se gioca 2-3 partite e poi torna in panchina non va bene. Deve parlare con i difensori, il primo comandamento del portiere dev’essere comandare la difesa…“.

Parlare della squadra di Roberto Mancini e astenersi dal commentarne le convocazioni è ovviamente impossibile. Specialmente se l’argomento tocca l’accantonamento di Matteo Politano. “Il Commissario Tecnico ha Chiesa e Berardi in quel ruolo. Bernardeschi? Uno che si tinge i capelli biondi va lasciato perdere. Al posto suo al massimo andava chiamato un altro centrocampista e non Politano. In campo va l’Italia: chiunque indossi la maglia, io farò il tifo. Non guardo più a squadre e società di appartenenza...”.

Da esperto di calciomercato, sopraffino scopritore di talenti, Di Marzio non si astiene dal fare un passaggio sui nomi che stanno circolando con insistenza all’ombra del Vesuvio, accostati con cadenza quotidiana al Napoli del futuro. “Basic? Un doppione di Fabiàn Ruiz, non è mai stato un metodista e non lo sarà mai. Terzino sinistro? Emerson Palmieri tutta la vita, c’è anche Marlon. Osimhen adeguato al gioco di Spalletti? Perché no, il tecnico lo migliorerà perché sul campo è bravo e gli darà una mano sul fraseggio e sui movimenti...”.

