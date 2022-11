Gianluca Vigliotti: “Pronto il colpo per Giugno”

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda su 7 Gold:

“Mi arrivano delle notizie di calciomercato sul Napoli. A gennaio il club di Aurelio De Laurentiis non farà nulla. La squadra va bene così, non sarà necessario operare delle rivelazioni. Sono altre le squadre che potrebbero chiudere delle operazioni per rinforzare i loro organici. Ma il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli non è fermo”.

Gianluca Vigliotti ha poi aggiunto nel corso del suo intervento:

“Mi è giunta voce che il Napoli si sta muovendo per anticipare tutti in vista di giugno. Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino Samardzic, calciatore che piace tantissimo non solo al Direttore Sportivo, ma anche a mister Luciano Spalletti. Potrebbe essere lui il colpo di calciomercato del Napoli in vista di giugno. La società azzurra ci sta provando con l’Udinese, vedremo se l’affare andrà in porto”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati