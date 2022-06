Gianluca Gaetano alla Gazzetta: “Mi sento pronto, Napoli e’ la mia casa”

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, si gode il momento straordinario, come racconta in questa intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, tra la convocazione in Under 21 bagnata da un gol splendido, la sua Cremonese che ha portato in Serie A, e la sua casa, lo definisce cosi il Napoli, dove dovra’ convincere il tecnico Spalletti a trattenerlo, e giocarsi le sue carte con la squadra del cuore.:

Mi sento pronto, ho voglia di dimostrarlo sul campo, Napoli è la mia casa. Però nel mercato tutto può succedere. Prima voglio fare queste due partite alla grande con la Nazionale, poi non so cosa succederà, vado 15 giorni in vacanza e ci penserò”.

Goal con il tiraggiro: “Quello di Insigne è un po’ più dall’esterno, il mio più centrale. Però alla fine quando segni basta che va dentro”.

L’addio di Insigne: “Mi dispiace. Ha fatto anni bellissimi, nei quali si poteva vincere il campionato più di una volta. Lasciare così è difficile”.

Su Mertens: “Ha dei colpi spettacolari. Nel 2018 ho fatto gli ultimi sei mesi in prima squadra: mi allenavo con loro e giocavo con la Primavera. Ho visto Mertens fare delle cose magnifiche. A volte di spalle si gira, fa il pallonetto, la giocata. Giocatore fantastico”.

Sul suo ruolo: “Sono più un centrocampista offensivo, mezzala d’attacco, trequarti. A Napoli farei anche il centrale nel centrocampo a due, nella Cremonese con Pecchia l’ho fatto per quasi tutto il girone di ritorno”.

