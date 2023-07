Gianluca di Marzio sul rinnovo di Victor Osimhen: “Si avvicina a fuoco lento…”

Victor Osimhen ha ancora due anni di contratto con il Napoli. Il presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis, è stato chiaro: l’obiettivo della società è quello di confermare il nigeriano. Qualora arrivasse una offerta irrinunciabile, tuttavia, il capocannoniere dell’ultimo campionato italiano di Serie A potrebbe fare le valigie e salutare i partenopei. Il giornalista della redazione sportiva di SKY, Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen.

“A fuoco lento, si avvicina il rinnovo di contratto con il Napoli per Victor Osimhen. Contatti continui tra le parti, con l’obiettivo di trovare l’intesa che ancora non c’è, ma a cui si potrebbe arrivare. Per arrivare all’intesa, si lavora anche all’inserimento di una clausola rescissoria”, ha scritto l’esperto di calciomercato sul suo sito ufficiale. Su Osimhen, tra gli altri, ci sarebbe il forte interesse da parte dei tedeschi del Bayern Monaco (destinati a ingaggiare anche Kim).

