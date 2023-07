Gianluca Di Marzio su Kilman al Napoli: “Fisicita’ prestante e lettura in anticipo dell’azione…”

Entra nel vivo il calciomercato del Napoli dopo la vittoria dello scudetto. I neo campioni d’Italia, dopo l’uscita di Giuntoli, stanno iniziando a lavorare su quelli che potrebbero essere i cambiamenti da apportare alla rosa, partendo dalla difesa. Con l’ormai imminente addio di Kim, il quale ha già svolto una parte delle visite mediche con il Bayern Monaco, la priorità in questo momento per gli azzurri è trovare un difensore che possa sostituire il coreano. Gli occhi della società, in questo momento, sono finiti su Max Kilman, difensore 26enne del Wolverhampton.

Maximilian William Kilman è un calciatore inglese, nato a Londra il 23 maggio 1997 (26 anni) con origini ucraine. Nel 2011 entra nel vivaio del Gillingham Town, nel Kent, dove cresce a livello giovanile come nel Welling e nel Maidenhead United. Nell’estate del 2018 arriva al Wolverhampton con il quale il 4 maggio 2019 esordisce in Premier League a 21 anni. Da quel momento in poi 89 presenze in 4 anni nel campionato inglese.

Kilman è un calciatore di piede mancino capace di agire come difensore centrale, terzino o, più raramente, esterno sinistro. Anche grazie ad un piede educato, in fase di possesso è solito sopravanzare di diverse decine di metri partecipando alla manovra e sovrapponendosi internamente, così come era solito fare lo stesso Kim.

In fase difensiva, invece, i principali pregi sembrano la lettura della situazione in anticipo e la forza nei duelli uno contro uno, favorita da una prestante fisicità.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati