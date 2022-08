Gianluca Di Marzio: “Sirene Inglesi per due Azzurri…”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, fa il punto sulle operazioni di mercato, chiuse fin qui dal Napoli, ed annuncia alcune novità anche in uscita, con richieste, anche abbastanza serie, che riguardano due tesserati azzurri in particolare.

Ecco, di seguito, le parole del giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, su quanto concerne il mercato sia d’entrata che di uscita , degli azzurri

“Dopo la grande giornata che ha vissuto il Napoli per quanto riguarda il calciomercato in entrata, vedi l’ufficialità di Simeone e le visite di Raspadori e Ndombele, il club azzurro deve fare fronte anche a quello in uscita.”

Gianluca Di Marzio, Annuncia i possibili partenti

“C’è infatti l’interesse di due club della Premier League per due componenti della rosa: Elif Elmas e Hirving Lozano.

Rispettivamente Everton e Manchester United hanno messo gli occhi sul trequartista macedona e all’esterno messicano. Il Napoli dovrà quindi resistere agli assalti inglesi.

I due calciatori, comunque, sarebbero venduti solo con un’offerta importante anche perché Lozano è uno dei titolari dell’undici di Spalletti”

