Gianluca Di Marzio: “Rilancio del Napoli…”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, racconta,ai microfoni di Sky Sport, di un possibile rilancio del Napoli per assicurarsi l’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori

“Il club di De Laurentiis, e’ arrivato ad offrire 28 milioni, piu 5 di bonus, per assicurarsi il classe 2000. L’offerta pero’, non e’ stata ritenuta adeguata dal Sassuolo. Dopo aver ricevuto una risposta negativa per l’ultima offerta, il Napoli, e’ intenzionato a fare un nuovo rilancio per Raspadori.Gli azzurri sono infatti pronti ad offerire 30 milioni, di cui 2 facilmente raggiungibili , 3 piu difficili. Con questo nuovo rilancio, il Napoli spera di convincere il Sassuolo a cedere il suo attaccante. Il club neroverde, al momento, non si muove dalla sua richiesta di 35 milioni piu 5 di bonus per il classe 2000”

