Gianluca Di Marzio riferisce di un calciatore di cui Garcia stravede! Chiesto a De Laurentiis…

Il Napoli è al lavoro per costruire la rosa della prossima stagione, Rudi Garcia si attende una squadra competitiva così come fatto capire dalle sue dichiarazioni in conferenza stampa. Il mister francese per poter fare bella figura in Champions League necessita di giocatori forti. Uno dei pilastri che dovrà essere sostituito è sicuramente Kim, il centrale coreano dovrebbe trasferirsi al Bayern Monaco (o Manchester United) nel corso dei primi mesi di luglio.

Il club azzurro è alla ricerca di un valido sostituto, il consiglio su chi prendere è arrivato proprio da parte di Garcia a De Laurentiis. Gianluca Di Marzio, tramite il proprio sito, ha così riferito: “Intanto il primo banco di prova sarà trovare il sostituto di Kim, sempre più vicino alla partenza. Garcia ha chiesto Kevin Danso, difensore centrale classe ’98 tra i protagonisti dell’impresa del Lens arrivato in Champions League”, ha riferito il giornalista di SKY Sport.

