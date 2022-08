Gianluca Di Marzio: “Pazienza e Fiducia che…”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ed esperto di mercato , interpellato sul mercato azzurro, si e cosi espresso:

Il Napoli lavora per il ruolo di portiere e continua a trattare con il Psg per Keylor Navas. C’è fiducia, da parte degli azzurri, nell’arrivo del portiere. La trattativa per il costaricano potrebbe concludersi all’inizio della prossima settimana.

Con i parigini si discute anche della cessione di Fabian Ruiz. Il Napoli vorrebbe più di 20 milioni di euro per coprire l’ingaggio di Navas. Da capire il futuro di Meret, nel caso – sempre più probabile – di un arrivo di Navas.

L’arrivo di Navas completerebbe un mercato in entrata assai ricco per il Napoli, che ha regalato a Spalletti giocatori come Ndombelé, Sirigu, Raspadori, Simeone, Kim, Olivera e Kvaratskhelia, subito decisivo nelle prime due giornate di Serie A

“Il club di Aurelio De Laurentiis non molla la presa, anzi, continua ad avere fiducia, quasi certezza di poter avere in rosa l’ex estremo difensore del Real Madrid”.

“Il Napoli – continua Di Marzio – lo aspetterà sicuramente fino all’ultimo giorno del calciomercato. Ricordo però che l’operazione è slegata da Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo dei partenopei, ma comunque in qualche modo è incastrata. Per l’ex Betis il Paris Saint Germain ha offerto 20 milioni, il Napoli vuole di più così da avere la possibilità di offrire un ingaggio superiore a Keylor Navas. E’ una trattativa che continua ad andare avanti e potrebbe giungere alla conclusione all’inizio della settimana prossima”.

.RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati