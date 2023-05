Gianluca Di Marzio parla di mercato in casa Napoli, e accende i tifosi azzurri con la notizia…

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha condiviso un aggiornamento di mercato sul suo sito ufficiale che ha come protagonisti il Napoli e l’attaccante dell’Udinese Beto.

“Il Napoli pensa già a programmare la prossima stagione e ha avviato i primi contatti con l’attaccante dell’Udinese Beto. Ai bianconeri è arrivata una prima offerta di 25 milioni ma il club friulano non vorrebbe scendere sotto i 35. L’Udinese non vorrebbe scendere sotto i 35 milioni (che è la cifra esatta della clausola di Beto) ma i contatti e i rapporti tra le due società sono positivi. Non è da escludere la possibilità che si trovi una strada diversa, magari inserendo anche un altro giocatore dell’Udinese nell’operazione. Oltre al portoghese, infatti, al Napoli piace anche Samardzic ma potrebbe anche puntare a un difensore come Becao, in uscita da Udine perché ha un solo anno di contratto. Una cosa è certa: il Napoli vuole Beto ma non vuole spendere 35 milioni per acquistarlo. Si tratterebbe di una mossa cautelativa e preventiva per possibile una partenza di Osihmen che ha richieste da mezza Europa“.

