Gianluca Di Marzio: “Napoli, Occhi su Luis Henrique del Betis”

Il Napoli ha messo gli occhi su Luiz Henrique, esterno d’attacco brasiliano classe 2001 del Betis Siviglia, arrivato in Spagna durante l’ultima sessione estiva di trattative dal club brasiliano del Fluminense, secondo quanto si apprende dal portale ufficiale del giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. In questa stagione, lo stesso Luiz Henrique ha segnato alla Roma nella fase a gironi di Europa League, oltre ad aver ben figurato anche nel campionato spagnolo.

Stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza del Napoli seguirebbe attentamente il profilo dell’attaccante brasiliano per il futuro, per farsi trovare pronto in caso di necessità di investimenti sugli esterni (ma dipenderà dal futuro, e dalle eventuali partenze, di Politano o Lozano). Luiz Henrique in questa stagione ha totalizzato 12 presenze in Liga, fornendo un assist vincente, mentre nella fase a gironi di Europa League ha segnato 2 gol e servito due passaggi vincenti ai compagni.

Napoli, Ecco chi e’ Luis Henrique

Luiz Henrique André Rosa da Silva, noto semplicemente come Luiz Henrique (Petrópolis, 2 gennaio 2001), è un calciatore brasiliano, attaccante del Betis. È un’ala destra abbastanza veloce grazie al suo fisico minuto anche se ha un’altezza di 1.82cm, abbastanza abile nel puntare l’uomo.

Cresciuto nel settore giovanile del Fluminense, ha esordito in prima squadra il 13 agosto 2020, disputando l’incontro di Série A pareggiato 1-1 contro il Palmeiras.

Il 1º luglio 2022 viene acquistato dal Betis.

