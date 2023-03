Gianluca Di Marzio: “Kim e Kvara capolavori del Napoli…”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto su quanto riguarda lo scorso mercato estivo del Napoli di Spalletti che sta volando in campionato ed in Champions League.

Di Marzio ,parlando dello scorso mercato estivo, che aveva reso tutti scettici per i nomi che ha portato ha poi lasciato sbalorditi per la risposta in campo. Ecco le parole dell’esperto di Sky: “

“Kim e Kvaratskhelia sono due giocatori pagati pochissimo, sono dei capolavori soprattutto l’acquisto del georgiano a 10 milioni di euro. Non è vero che non lo conosceva nessuno: il Rubin Kazan prima della pandemia voleva 30 milioni di euro per cederlo, ma il Napoli ha continuato a coltivare i rapporti con l’agente del ragazzo”.

Gianluca Di Marzio ha poi continuato:

“Anche Mathias Olivera è stato un ottimo rinforzo perché c’era solo Mario Rui a sinistra e la sua valutazione è già salita di molto. Gli stessi Raspadori e Simeone hanno sempre risposto presente. Mentre per Ndombele è dura dietro quei tre a centrocampo, ma in questo caso parliamo di un prestito”.

Infine, il giornalista di Sky si è soffermato su Kim

“Nel contratto ha una clausola da cinquanta milioni di euro, quindi il valore è quello, anche se il Napoli proverà ad alzarla o eliminarla del tutto”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati