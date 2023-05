Gianluca Di Marzio: “Il sostituto di Osi già in rosa…”

Questa mattina, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Gianluca Di Marzio che ha svelato le prime mosse di mercato dei partenopei. In casa Napoli si pensa già al prossimo calciomercato.

Dopo la vittoria del terzo scudetto, il Napoli è già al lavoro per costruire una squadra vincente in vista della stagione 2023-2024.

Il noto giornalista, esperto di calciomercato, ha parlato del futuro degli uomini chiave di questa squadra, a cominciare da mister Spalletti.

Queste le sue parole:

“Incontro Spalletti-ADL? Secondo me hanno parlato non solo del futuro, ma anche di quest’anno e di cosa ha Spalletti non è piaciuto. De Laurentiis gli avrà dato delle garanzie, anche dal punto di vista tecnico. La squadra perderà il suo direttore sportivo e sarà da capire chi sarà il sostituto e che tipo di continuità la società vorrà dare, Giuntoli ha sempre avuto un ottimo rapporto con Spalletti”.

Su Kvaratskhelia ed Osimhen:

“Kvara e Osimhen restano? Kvara sicuramente sì, per Osimhen bisogna vedere se arriva un’offerta da 150 milioni, sarebbe impossibile dire di no. In caso di addio il titolare sarebbe Raspadori, per questo Spalletti dice che si può costruire un ciclo: la società ha lavorato bene già l’anno scorso”. Kim? Potrebbe andare via per la clausola di 70 milioni di euro, appetibile per tanti top club europei. Infatti il Napoli già sta sondando il mercato per un difensore mancino”

