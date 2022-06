Gianluca Di Marzio: “Bernardeschi sempre piu’ vicino”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, ai microfoni di “Calciomercato l’ originale” ha dichiarato quanto segue:

: “Ci sono stati dei passi avanti nella giornata di oggi, il giocatore si è quasi convinto di accettare il progetto Napoli. Nuovi contatti diretti con De Laurentiis nei prossimi giorni per completare l’intesa. Si tratta di un contratto di 4 anni. L’arrivo dell’ex Juve rappresenterebbe un rinforzo importante anche a livello tattico per Spelletti e non escluderebbe l’acquisto di Deulofeu“.

