Gianluca Di Marzio annuncia: “E’ lui il calciatore ceh il Napoli segue da tempo…”

L’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale rivela un’indiscrezione di mercato dell’ultim’ora sul Napoli che vuole rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia:

“Il Napoli continua a muoversi per preparare la prossima stagione. Il club azzurro segue da tempo Jesper Karlsson, esterno d’attacco dell’AZ Alkmaar. Il classe 1998 svedese continua a essere nei radar del Napoli, soprattutto nel caso in cui dovesse andar via un esterno d’attacco”.

noltre, Di Marzio, ha aggiunto: “Jesper Karlsson è stato seguito dal club azzurro già a gennaio ed è stato visionato dal vivo diverse volte. Lo svedese resta una delle prime scelte in quel ruolo: proseguono i contatti tra le parti. Karlsson sarebbe un altro giocatore dell’AZ a sbarcare in Italia o comunque trattato da club italiani. Per il ventiquattrenne c’è anche l’interesse della Lazio, ma al momento i biancocelesti non hanno approfondito la questione”.

Nella stagione con l’AZ, Jesper Karlsson ha messo a segno 9 gol e 4 assist in Eredivisie. Lo svedese ha anche raccolto delle presenze in Conference League, segnando 2 gol e servendo 4 assist in 8 apparizioni totali.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati