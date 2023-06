Gianluca Di Marzio “accende la miccia”: “Paulo Sousa pista concreta”

Paulo Sousa idea concreta per la panchina del Napoli. La dirigenza partenopea lavora per il nuovo allenatore che possa prendere il posto di Luciano Spalletti: Paulo Sousa, attualmente alla Salernitana, è un forte candidato per prendere il posto del toscano, come riferito dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta lavorando in prima persona per trovare il successore di Luciano Spalletti, che possa guidare la squadra campione d’Italia nella prossima stagione. Il patron azzurro ha incontrato in queste ore l’allenatore della Salernitana e ora aspetta la sua decisione.

Nel caso in cui ci sia risposta positiva, Aurelio De Laurentiis dovrebbe pagare la clausola alla società granata. Per portare Paulo Sousa a Napoli, servirà versare un milione di euro nelle casse della Salernitana. Aurelio De Laurentiis, comunque, potrebbe trovare un’intesa visti gli ottimi rapporti con Danilo Iervolino. L’allenatore portoghese, subentrato a stagione in corso a Davide Nicola, ha permesso alla formazione granata di raggiungere una tranquilla salvezza.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati