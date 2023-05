Giancarlo Padovan spegne le residue speranze dei bianconeri: “Niente Europa e rischi Serie B concreto…”

Alla Juventus è stata inflitta una penalizzazione di dieci punti in classifica che spegne forse definitivamente le speranze dei bianconeri di approdare alla prossima edizione della Champions League. Ne ha parlato Giancarlo Padovan a calciomercato.com:

“Fossi nella dirigenza juventina, in particolare nel presidente Ferrero, rinuncerei al ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni contro la penalizzazione di dieci punti al club bianconero. E, secondo me, Ferrero e la governance della società, ci stanno pensando”.

“Qualsiasi sia la posizione in classifica della Juventus alla fine di questo campionato, cioè fra due turni, non ci sarà alcuna partecipazione alle Coppe Europee perché l’Uefa squalificherà la Juventus almeno per un anno. Certo sarebbe fondamentale arrivare nelle prime sei/sette (dipende anche dall’Inter se vincerà la Coppa Italia) per poter scontare da subito la pena a livello internazionale. Non accadesse, la Juve perderebbe due stagioni di manifestazioni europee. Un altro aspetto da definire è su quale campionato debba essere spalmata la seconda penalizzazione, quella patteggiata. Ma non credo ci siano dubbi: in questo torneo o nel prossimo, fondamentale è scongiurare la serie B, teoricamente ancora possibile. Ma più si dialoga (e si rinuncia a qualcosa), più quella funesta ipotesi si allontana”, ha aggiunto Padovan.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati