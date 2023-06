Giancarlo Padovan sicuro: “Vi dico come andrà con Osimhen. Adl? Sente di avere in mano una Ferrari!…”

Giancarlo Padovan, giornalista, ha detto la sua sul futuro di Osimhen ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Aurelio De Laurentiis sente di avere in mano una Ferrari, una macchina di prim’ordine che ha bisogno solo di qualche ritocco. Osimhen resta, perché può essere tentato dai soldi, ma non esiste nessun’altra piazza altrettanto calda, accogliente e piena di consenso: neanche Manchester è così. A Napoli si trova bene e vuole provare ad andare il più avanti possibile in Champions League. Ha vinto il titolo di capocannoniere e vuole rivincerlo”.

“Il nigeriano – ha aggiunto – non si muoverà, perché non vorrà partire. A meno che non arrivi una proposta indecente, per la quale sarebbe il presidente a dire ‘Mi danno 150 milioni, a te 10: che facciamo?’. Non possiamo fare gli ipocriti: una somma del genere ti permetterebbe di acquistare tanti altri giocatori, anche in più ruoli. Robert Lewandowski non è Osimhen . Erling Haaland, parimenti, non è Osimhen. E sono inamovibili. Il Napoli, a mio avviso, non dovrebbe cederlo”.

