Giancarlo Padovan che elogio al Napoli: “Giuntoli a Torino? La Juventus va dal Napoli con il cappello in mano e ammette di esser stata inferiore…”

Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista ha detto la sua sull’imminente addio di Giuntoli con direzione Torino sponda bianconera.

Di seguito ecco le dichiarazioni di Padovan:

“Credo sia normale che i tifosi azzurri siano rammaricati. Giuntoli in questi anni ha commesso qualche errore ma ha portato grandissimi talenti in città. Nel 2023 il calcio è un business e può esserci l’ambizione di far vincere una grande del calcio italiano. La Juventus va dal Napoli con il cappello in mano e ammette di esser stata inferiore. Prende il migliore e lo fa strappandolo al Napoli. Giuntoli porterà a Torino tutte le conoscenze ed il modello Napoli. Non credo i calciatori ma importerà il modello azzurro in una società concorrente”.

