Giancarlo Padovan boccia il nuovo tecnico del Napoli? “Garcia? Non mi piace! Adl stavolta…”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista Sky:

“La SuperLega non c’è mai stata, ma questa araba può diventare un’insidia anche più pericolosa. Stanno andando via già tantissimi giocatori, vediamo Koulibaly che è andato a guadagnare tanto senza vincere niente ed è poi andato via per guadagnare ancora di più. Sono uomini e di fronte al denaro si fa fatica a resistere. L’Europa può difendersi? Assolutamente sì. Mettere un embargo e i calciatori inglesi non possono andare a giocare in Arabia se U25.

Calciomercato? Qualitativamente, in questo momento, perdono Milan e Inter. Era abbastanza prevedibile, se non vendono – a parte il Napoli – le società fanno fatica a comprare. La Roma sta facendo bene, ma ricordiamoci sempre che deve sostituire Abraham. Il Napoli ha cambiato direttore sportivo e allenatore, ma loro non giocano, i giocatoti sono rimasti quasi tutti, Kim è dato per partente sicuramente, ma può essere sostituito abbastanza facilmente. Detto ciò, oggi, il Napoli è ancora il detentore dello scudetto e riparte per rivincerlo. Non mi è piaciuta l’operazione Garcia, l’ho conosciuto alla Roma, ma Don Aurelio ha fatto un salto carpiato triplo“.

