Giancarlo Antognoni “elogia” cosi il Napoli: “Ha vinto lo scudetto! Per la Champions…”

Il dirigente sportivo ed ex calciatore, Giancarlo Antognoni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb:

“La Champions con ancora tre italiane in corsa ai quarti? Sono molto fiducioso. Penso che ci sarà una italiana in finale”.

Ricordiamo che Milan e Napoli si affronteranno ai quarti e la vincente affronterà una tra Inter e Benfica. Non è escluso, quindi, che nella semifinale della massima competizione continentale per club ci possa essere un altro derby italiano.

Sul campionato:

“Il Napoli ha vinto lo scudetto, poi ci sono quattro, cinque squadre in lotta per la qualificazione in Champions”.

Su Conte:

“Tornerà libero, ma non so se in Italia ci sarà la volontà di puntare su di lui anche se sarà candidato per le panchine delle big nel caso in cui gli attuali tecnici dovessero fare male. Vedremo cosa accadrà da qui al termine della stagione”.

Sulla Fiorentina:

“Nell’ultimo periodo ha fatto bene sia in campionato che in Conference League. Il mese di marzo è stato positivo per i viola, la squadra è in ripresa dopo un periodo un po’ in affanno”.

