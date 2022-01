Ghoulam è l’emblema della resurrezione del Napoli dall’arrivo di Spalletti

Ieri sera si è disputato il big match della 20ª giornata di campionato tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium di Torino. Gli azzurri arrivavano alla partita più che sfavoriti a causa dei 9 calciatori indisponibili tra positività al COVID-19, infortuni e coppa d’Africa.

Al netto di tutto ciò, però, i ragazzi di Spalletti sono riusciti a portare a casa un punto che è oro colato per come si era messa la situazione. Infatti, pare che Allegri sia stato l’unico a vedere quasi tutti titolari nell’undici iniziale schierato dal Napoli.

Tra questi, risalta la presenza di Faouzi Ghoulam che dopo quasi un anno dall’ultima volta torna a giocare una partita da titolare e per 90 minuti.

Ghoulam: eroe per una notte

E bene sì, non c’è alcun refuso di stampa in questo titolo, perché se sommiamo tutte le avversità subite da Ghoulam, l’algerino è stato eroe per una notte. Era dal lontano 28 febbraio del 2021 che non scendeva in campo con indosso una casacca da titolare in occasione di Napoli-Benevento, terminata col risultato di 2-0 per i padroni di casa ed un assist collezionato dal terzino stesso. Da lì in poi ha disputato altri sprazzi di match contro Sassuolo e Bologna per poi vedere tutto riprendere a girare male con la rottura del legamento crociato per l’ennesima volta.

Il giocatore ha tenuto duro da vero professionista ed ha seguito il percorso di riabilitazione alla grande, per tornare utile al proprio allenatore nei momenti di bisogno e mettersi al servizio della propria squadra che non lo ha mai lasciato solo.

È finalmente tornato a calpestare il prato del Maradona il 28 ottobre quando si è disputato Napoli-Bologna, che per ironia della sorte era stata la partita che lo ha messo KO la stagione precedente.

Il cartellino rimediato da Mario Rui durante Napoli-Spezia ha gelato tifosi ed allenatore, perché era evidente che l’unica scelta plausibile (data l’assenza di Koulibaly e la partenza di Manolas) fosse quella di far tornare in campo Ghoulam all’Allianz Stadium.

Ieri, all’uscita delle formazioni ufficiali regnava lo scetticismo in casa Napoli e tra i tifosi, pareva che la Juventus avesse già la vittoria in campo e che dovesse scendere in campo per formalità e nulla più. Ma per fortuna il pallone è rotondo e i ragazzi scesi in campo, nonostante fossero seconde linee la maggior parte, hanno dimostrato di meritare di indossare la maglia del azzurra. Su tutti, la sorpresa più bella è stata proprio quella di rivedere Faouzi macinare kilometri su quella corsia del campo, laddove mancava da tanto tempo.

Sfido chiunque ad affermare di non essersi emozionato pensando al Ghoulam dei vecchi albori. Lo stesso calciatore che se in condizione può dimostrare in 6 mesi di meritare il rinnovo del proprio contratto.

L’algerino è stato un vero e proprio gladiatore perché ha stretto i denti e lottato sino al 90º minuto, dimostrando a tutti di essere il vero e proprio emblema della resurrezione del Napoli dall’arrivo di Luciano Spalletti.

