Ghoulam ai saluti, con Napoli nel cuore

Faouzi Ghoulam saluta Napoli. Il calvario che ha dovuto patire a seguito di quel gravissimo infortunio contro il Manchester City ne ha indubbiamente limitato la carriera, non solo all’ombra del Vesuvio.

Terzino un po’ sui generis per il modo di interpretare il ruolo. Almeno nei primi anni in azzurro assai meglio in fase propositiva, ad esaltarsi nelle sue frequenti scorribande in fascia. Devastante in progressione, con piede educato e gamba esplosiva.

La maniacale cultura del lavoro gli ha consentito di trasformarsi da diamante grezzo, capace esclusivamente di offendere, in eccellente gemma preziosa. Ore passate in allenamento, a migliorare la capacità di difendere e coprire la zona di competenza.

Terzino completo ed efficacissimo, altro che solamente abilità nei cross e timing nello scegliere il momento giusto per aggredire lo spazio in avanti.

Prima di quella maledettissima notte di Champions, l’algerino aveva raggiunto una continuità di rendimento tale, da renderlo uno dei migliori mancini d’Europa.

Poi il ginocchio fa crack e cambia inesorabilmente la Storia.

Eppure, ogni qual volta, dopo mesi di rieducazione e fisioterapia, Ghoulam si alzava dalla panchina e cominciava la classica corsetta di riscaldamento, l’impianto di Fuorigrotta si infiammava, speranzoso che finalmente fosse tornato il laterale sinistro che avevano ammirato nei mesi precedenti.

Invece l’incubo non è mai finito. Effimeri tutti i ritorni.

Oggi Faouzi lascia Napoli con la morte nel cuore, consapevole che sacrifici e rinunce non sono bastate a farlo tornare quel terzino ingiocabile, obbligato virtualmente a smettere di essere un calciatore dominante quella sera di novembre 2017.

Nondimeno, entrato definitivamente nel cuore dei tifosi napoletani.

