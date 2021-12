GeVi Napoli: la neopromossa terribile, che strizza l’occhio ai playoff

Se qualcuno, ad inizio campionato, pensava di ritrovarsi a dicembre vedendo la GeVi Napoli subito dietro alle superpotenze Milano e Virtus Bologna, si sarebbe svegliato dicendo: “Però che bel sogno…”.

Avrebbe quasi voluto non ridestarsi mai e godersi quella sensazione. Quel sogno – chi l’avrebbe mai detto – è diventato realtà, Napoli si è insediata nella parte altissima della classifica dopo un filotto di quattro vittorie consecutive, tutte speciali per motivi diversi.

Un filotto da Big

Contro Tortona, le canotte azzurre erano reduci dalla beffarda, ingenua e anche un po’ incomprensibile sconfitta di Trieste, due punti regalati alla forte compagine casalinga. Per giunta, la squadra era decimata; Pargo non aveva ancora sostituito Mayo, Parks febbricitante e, nel riscaldamento, si era infortunato anche Elegar, purtroppo già aleggiava il sospetto che si potesse trattare di qualcosa di serio. Battere il team di coach

Ramondino avrebbe avuto un valore doppio rispetto ai due punti in classifica: serviva l’impresa. Con un cuore immenso, l’impresa è arrivata. Velicka si è caricato i compagni sulle spalle sfoderando una prestazione mostruosa, gli italiani hanno fatto il loro dovere da grandi professionisti ed è venuta fuori una vittoria soffertissima (Filloy non ne sbagliava una dall’arco) ma anche meritatissima. Un successo che ha dato consapevolezza alla GeVi, come a dire “se siamo riusciti a battere una avversaria in forma con numerose defezioni, allora siamo più forti di quello che pensiamo”.

Così, sul parquet di Pesaro la GeVi si è presentata con l’autorevolezza della grande, portandosi a casa l’intero bottino senza avere mai cedimenti, una gara mai stata in discussione, complice anche il clima surreale in casa Vuelle. Non ci poteva essere esordio migliore per Jeremy Pargo, autore di cinque triple da applausi scroscianti.

Il pubblico casalingo (giustamente esigente alla luce del blasone del club) si è fatto sentire più a fine gara per manifestare il proprio malcontento che durante i 40’ per incitare gli uomini di coach Banchi, la GeVi, dal canto suo, ha fatto il suo dovere scalando posizioni in classifica.

La gara del PalaSerradimigni di Sassari, invece, sembrava uno scoglio difficile da superare. L’arrivo dell’indimenticato e ancora venerato coach Bucchi al posto di Cavina avrebbe sicuramente significato un propellente in più per la Dinamo.

Il nuovo tecnico si ritrovava subito sulla sua strada una avversaria come Napoli in cui aveva lasciato parte del suo cuore, infatti, è impossibile che un tifoso partenopeo ricordi quegli anni senza che sul suo volto si disegni una espressione di nostalgia. In terra sarda, nonostante la GeVi sia stata quasi sempre avanti, è arrivata una vittoria sul filo di lana con un solo punto di scarto (74-75), roba vietata ai deboli di cuore.

Già sembrava di sognare due settimane fa prima della sosta, con Napoli al terzo hurrà consecutivo (secondo in trasferta), quinta in classifica e pronta ad accogliere Reggie Lynch, il nuovo pivot ingaggiato per sostituire lo sfortunatissimo Elegar.

Quanta sofferenza con la Vanoli

Sono state due settimane cullate da dolci sogni, ma riaccendere le luci del PalaBarbuto ha significato vivere un’altra notte magica. Nell’impianto di Fuorigrotta, era di scena una Vanoli Cremona incerottata dagli infortuni, tra cui quello di Poeta, la stella cometa di coach Galbiati; ma un po’ come hanno fatto i partenopei contro Tortona, anche i lombardi ci hanno messo un cuore immenso. Sebbene la GeVi sia stata sempre avanti, non sfruttando più volte un +11 che, con maggiore istinto cannibalesco, sarebbe stato una sentenza sul match, nell’ultimo quarto è arrivato addirittura il sorpasso di Pecchia e compagni.

I padroni di casa, anche incitati da una encomiabile tifoseria, non hanno perso lucidità riportandosi avanti con l’allungo decisivo favorito dalla pazzesca tripla dall’angolo di Velicka (da antologia la gara del lituano) e dai due liberi messi a segno da Pargo, autore di una prestazione sufficiente ma non straripante.

Solo pochi minuti per Lynch, che necessita di un altro po’ di tempo per entrare nei meccanismi di coach Sacripanti. La Vanoli non si è data per vinta anche a pochi secondi dalla fine, come se fiutasse l’impresa, merito di Napoli che non ha mai mollato di un centimetro mettendo in cassaforte la quarta perla consecutiva.

Tutte confezionate, tranne quella di Pesaro, con una immane sofferenza. Sognare è bello, lo è ancora di più quando la realtà supera il sogno. Napoli terza in classifica e con il rammarico di avere anche dei punti in meno rispetto a quanto mostrato (si pensi alle trasferte di Reggio Emilia e Trieste).

A fine gara, le parole di Sacripanti sono state improntate alla più assoluta franchezza: le Final Eight sono un obiettivo concreto e, con l’intero roster a disposizione che inevitabilmente abbasserà il minutaggio di tutti, non accetta che qualcuno entri sul parquet senza le giuste dosi di intensità e agonismo.

Questa è la mentalità del tecnico canturino, non c’è da sorprendersi se in molti la considerano un valore aggiunto.

Maurizio Longhi

