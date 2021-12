GeVi Napoli, dimenticare Trento sognando Pesaro

Sarebbe stato bello allungare a sei la striscia di vittorie consecutive, ma la GeVi Napoli è sempre una neopromossa alla quale non si può chiedere di tenere lo stesso passo di supercorazzate come Milano e Virtus Bologna. A maggior ragione se affronta una Dolomiti Energia Trento che al PalaBarbuto dimostra di meritare il ruolo di terza forza della classifica.

Anche le corazzate, poi, hanno le loro difficoltà: Milano non aveva mai marcato il passo finora, procedeva come una schiacciasassi ma nell’ultimo turno è stata piegata da Trieste conoscendo l’amaro sapore della sconfitta. Una Trieste che, dopo la bruttissima e fragorosa sconfitta con la Fortitudo, ha avuto la spregiudicatezza di imporsi contro la capolista, anche nel basket non ci sono più risultati scontati. Come non era scontato che nella stracittadina bolognese la Virtus facesse un sol boccone della Fortitudo. Alla fine, la compagine virtussina si è aggiudicata l’incontro ma con una buona dose di sofferenza, anche perché la Effe sembra un’altra squadra rispetto a quella che qualche settimana fa sarebbe arrivata al derby sapendo di essere destinata al ruolo di vittima sacrificale.

Gruppo granitico, altro che alibi

Non è facile riuscire ad avere continuità, la GeVi Napoli veleggiava con il vento in poppa prima di cadere contro una fortissima avversaria come Trento, che sin dalle battute iniziali ha gonfiato il petto di autorevolezza. Approccio da grande squadra quello degli uomini di coach Lele Molin, ma i partenopei pagavano anche le ore di tensione pre-match dovute alle positività dello staff tecnico cui si è aggiunta quella del giocatore attualmente più in forma nonché leader carismatico: Jason Rich. Una assenza pesante perché piovuta improvvisamente dal cielo come una tegola, bisognava riordinare le idee dopo aver preparato la gara in un certo modo, fattori che indubbiamente hanno avuto la loro incidenza sulla qualità della prestazione. Appellarsi solo all’assenza di Rich, ovviamente, non sarebbe onesto intellettualmente, anche perché Napoli ha dimostrato – la mente ritorna alla vittoria contro Tortona – di saper ben figurare nonostante numerose defezioni.

Oltre all’assenza del proprio leader, c’è stata imprecisione e precipitazione in alcune giocate delle canotte azzurre, ogni volta che c’era la possibilità di rientrare in partita si sbagliava qualcosa. Trento ha fatto la sua partita e Napoli, dal canto suo, ha fatto poco per impedirle di essere corsara. Pensiamo solo alla prestazione di Pargo: sontuoso fino all’intervallo (soprattutto nel primo quarto) con percentuali pazzesche dall’arco, sembrava quasi che da solo potesse contrastare i numeri altrettanti sbalorditivi dei bianconeri, poi si è eclissato facendo perdere le proprie tracce. C’è bisogno di maggiore continuità nel corso di tutti i 40’, andare a fiammate non sempre è positivo, ma diciamo che un po’ tutti hanno mostrato un certo appannamento.

Prossima fermata: Venezia

Ci sta, non si può chiedere ad una neopromossa di vincerle tutte e poi bisogna anche riconoscere i meriti degli avversari; Trento ha legittimato la propria posizione di classifica, non si ritrova sul podio per caso. Per alimentare il sogno di approdare alle Final Eight, alla GeVi è richiesto lo sforzo di fare il massimo in queste ultime tre gare del girone d’andata, tutte difficili per svariati motivi.

Meglio concentrare la propria attenzione sulla prossima sfida, che vedrà gli uomini di coach Sacripanti andare in casa della Reyer Venezia, compagine che sta deludendo le aspettative nonostante un roster di tutto rispetto. La compagine lagunare giocherà con tutto l’ardore possibile per ritornare ai due punti dopo tre sconfitte consecutive, perdere ancora acuirebbe la crisi, mentre la GeVi dovrà essere consapevole di andare ad affrontare una avversaria che farà di tutto per non soccombere ancora.

Sono queste le partite che nascondono più insidie, la speranza in casa partenopea è quella di non ritrovarsi ulteriormente mutilata negli uomini, bensì solo ed esclusivamente motivata a riprendere subito la corsa sognando un biglietto per Pesaro.

Maurizio Longhi

