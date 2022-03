Danis alla Gazzetta “Napoli favorito, ma avrei voluto giocare con Gasperini”

German Denis, ex attaccante di Napoli ed Atalanta, ha rilasciato un’ intervista, pubblicata nell’ edizione odierna, al quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, parlando della corsa scudetto e dei due tecnici delle sue “vecchie” squadre in cui ha militato. Vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni del doppio ex Denis rilasciate alla Gazzetta dello Sport:

“Come avrei voluto giocare per Gasperini, fu un errore lasciare Bergamo sei mesi prima del suo arrivo. Per un nove il calcio del Gasp è meglio di quello di Spalletti. Napoli? Da scudetto. Se si fosse giocato al Maradona, avrei optato per la vittoria degli azzurri, ma in trasferta sarà dura per i partenopei”.

