Genova, caput Italiae

Per uno strano gioco del destino Genova sponda Samp, è diventata, questa settimana, la squadra e la città più ribadita.

Lo scambio Zanoli-Bereszynski, appena annuniato, la prematura scomparsa di Gianluca Vialli e la partita di domenica proprio con i blucerchiati al Marassi.

Genova e Samp “caput italiae”. Sembra che il destino abbia creato un appuntamento ad hoc per gli uomini di Spalletti. Il porto e la stazione ligure. Ad attendere il Napoli, una Samp reduce dalla vittoria di Reggio Emilia con il Sassuolo e da una presa di coscienza che porterà gli uomini di Stankovic ad una lunga serie di finali. La salvezza passa attraverso un continuo impegno di battaglie. Dove la Samp non potrà competere tecnicamente, lo farà con la determinazione e lo spirito del proprio allenatore.

Gli uomini di Spalletti sono avvisati. Particolarmente Kvaratskhelia ed Osimhen, napoletani che hanno più di qualche volta, evidenziato una sorta di fragilità in momenti “rissosi”.

I campi di provincia che attendono il Napoli, saranno tutti terreni minati. Pochi spazi, tanta forza e moltissima verve.

Spalletti ed il Napoli sono avvisati.

Inizia a Genova la lunga serie di battaglie.

Da Genova inizieremo a comprendere il carattere della banda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati