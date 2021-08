Genoa-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

A Marassi arriva il Napoli, reduce dalla vittoria all’esordio contro la neopromossa venezia. Il Genoa vuole assolutamente riscattarsi davanti al pubblico di casa, dopo il passo falso al debutto con i Campioni d’Italia dell’Inter.

La partita di oggi pomeriggio, comunque, pare sia soltanto la cornice di un quadro generale ben più ampio, per i rossoblù. Piuttosto che pensare agli azzurri, infatti, dalle parti di Pegli questa settimana ha tenuto banco la presunta trattativa tra Enrico Preziosi ed un fantomatico fondo di investimento americano.

E’ innegabile che qualcosa si sia incrinato nel rapporto tra la piazza ed il presidente, con la conseguenza pratica che il “re dei giocattoli” ha deciso per la prima volta di guardarsi intorno. Del resto, il club è in difficoltà: l’ultimo bilancio s’è chiuso con una perdita di 33,4 milioni.

Tante incertezze, dunque, sullo sfondo di una gara importantissima.

Qui Genoa

A Davide Ballardini non è stato ancora depositato il contratto rinnovato. L’allenatore ritrova Bani e Behrami dalla squalifica, ma vanno in panchina: avanti con Vanheusden e Cambiaso.

Possibile il debutto di Vasquez a sinistra in difesa, mentre ad oggi sembra difficile l’utilizzo di Maksimovic.

Hernani interno di centrocampo. Doppio ballottaggio in attacco: possibile l’utilizzo di Ekuban, in alternativa a Pandev. Uno dei due farà coppia con Kallon, che si gioca un posto con Favilli.

Qui Napoli

Problemi a centrocampo ed in attacco per Luciano Spalletti: sembra davvero che Zielinski non ce la faccia. I dubbi sul completo recupero del polacco sono fortissimi. Chiaramente, Elmas è pronto a giocare e prendersi la scena, come già dimostrato ampiamente domenica scorsa.

In attacco, invece, la squalifica di Osimhen suggerisce l’inserimento di Lozano dal primo minuto. Bisogna solamente capire le intenzioni del tecnico di Certaldo: se vorrà utilizzare Insigne nel ruolo di falso nueve, dirottando il messicano a sinistra. Oppure invertire le loro posizioni.

Nel frattempo, continua il recupero di lungodegenti e infortunati. In settimana, Ghoulam ha cominciato ad assaggiare il lavoro con il gruppo, anche se solo per determinate fasi degli allenamenti. Demme si è sottoposto a terapie e differenziato in palestra.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Ekuban, Kallon. Allenatore: Ballardini.

NAPOLI (4-3-3-): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Lozano, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati